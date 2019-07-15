Воспитанник "Атлетико" Торрес перешел в "Севилью"

"Севилья" объявила о переходе испанского полузащитника "Порту" Оливера Торреса, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Севильцы заплатили за футболиста 12 миллионов евро. Хавбек подписал с испанским клубом пятилетний контракт.

24-летний Торрес - воспитанник "Атлетико". За "Порту" он выступал с 2014 года. Всего в составе "драконов" он провел 146 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 21 результативную передачу. Также играл за "Вильярреал". Чемпион Испании, чемпион Португалии, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Португалии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 17 миллионов евро.

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