Воспитанник "Барселоны" Алекс Кольядо покинул расположение клуба. В ближайшее время он уйдет в аренду

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Воспитанник "Барселоны" Алекс Кольядо покинул расположение клуба. В ближайшее время он уйдет в арендуФото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Атакующий хавбек "Барселоны" Алекс Кольядо покинул расположение каталонского клуба, сообщает официальный твиттер клуба.

По сообщаениям СМИ, главный тренер "блауграны" Роналд Куман не верит в футболиста, поэтому Кольядо принял решение перейти в другую команду.

В ближайшее время испанец перейдет в другой клуб на правах аренды, отмечается, что это будет клуб не из Испании.

Как сообщает Фабрицио Романо, с большой долей вероятности Кольядо перейдет в "Брюгге".

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