Воспитанник "Барселоны" Алекс Кольядо покинул расположение клуба. В ближайшее время он уйдет в аренду
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
Атакующий хавбек "Барселоны" Алекс Кольядо покинул расположение каталонского клуба, сообщает официальный твиттер клуба.
По сообщаениям СМИ, главный тренер "блауграны" Роналд Куман не верит в футболиста, поэтому Кольядо принял решение перейти в другую команду.
В ближайшее время испанец перейдет в другой клуб на правах аренды, отмечается, что это будет клуб не из Испании.
Как сообщает Фабрицио Романо, с большой долей вероятности Кольядо перейдет в "Брюгге".
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14