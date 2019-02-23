Воспитанник "Барселоны" Деулофеу установил рекорд "Уотфорда"

Вингер "Уотфорда" Жерар Деулофеу установил клубный рекорд, сообщает Sky Sports.

По информации источника, воспитанник "Барселоны" стал первым игроком в истории "шершней", оформившим хет-трик в матче АПЛ.

Напомним, что испанец забил три гола в ворота "Кардиффа" в поединке 27-го тура.

В последний раз игрок "Уотфорда" делал хет-трик в высшем дивизионе чемпионата Англии в 1986 году, однако это было до создания Премьер-лиги.

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