Воспитанник "Барселоны" Деулофеу установил рекорд "Уотфорда"
Вингер "Уотфорда" Жерар Деулофеу установил клубный рекорд, сообщает Sky Sports.
По информации источника, воспитанник "Барселоны" стал первым игроком в истории "шершней", оформившим хет-трик в матче АПЛ.
Напомним, что испанец забил три гола в ворота "Кардиффа" в поединке 27-го тура.
В последний раз игрок "Уотфорда" делал хет-трик в высшем дивизионе чемпионата Англии в 1986 году, однако это было до создания Премьер-лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|26
|39
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Эвертон
|27
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11