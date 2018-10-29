Воспитанник "Барселоны" Марк Кросас: "За четыре месяца Перес уничтожил сборную Испании и лучший "Реал" в истории"

Теги реал мадридиспанияфлорентино пересхулен лопетеги

Воспитанник "Барселоны" Марк Кросас: "За четыре месяца Перес уничтожил сборную Испании и лучший "Реал" в истории"Воспитанник каталонской "Барселоны" Марк Кросас подверг критике президента мадридского "Реала" Флорентино Переса за то, что тот летом перед Чемпионатом Мира в России увел из сборной Испании ее главного тренера Хулена Лопетеги.

Так, в своем твиттере 30-летний полузащитник, ныне находящийся без клуба, написал: "Понимает ли Флорентино Перес, что он сделал? За четыре месяца он уничтожил сборную Испании и лучший в истории "Реал".

Напомним, перед самим ЧМ-2018 руководство Королевской испанской федерации футбола решило уволить Лопетеги и назначить на его место Фернандо Йерро. На турнире в России "красная фурия" уступила хозяевам в серии пенальти в 1/8 финала.

Напомним,  Перес контактировал с Конте перед Эль Класико. | soccernews.ru

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