Воспитанник "Барселоны" Мартинес продолжит карьеру в "РБ Лейпциг"
Голкипер "Лас-Пальмас" Жозеп Мартинес заключил контракт с "РБ Лейпциг". Об этом сообщается на официальном сайте команды.
По данным источника, стороны 21-летний футболист доиграет сезон в своей команде, а после перейдет в немецкий клуб. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. Сумма сделки составит 2,5 млн евро.
Мартинес - воспитанник академии "Барселоны". В "Лас-Пальмасе" футболист играет с лета 2017 года.
В текущем сезоне вратарь провел 14 матчей в Сегунде и пропустил 18 мячей.
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