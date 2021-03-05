Воспитанник "Барселоны" Мориба получил предложения из Англии и Германии

Полузащитник "Барселоны" Илайш Мориба попал в сферу интересов нескольких клубов, пишет Mundo Deportivo.

По сведениям издания, на воспитанника "сине-гранатовых" претендуют "Манчестер Юнайтед" и "РБ Лейпциг".

18-летний гвинеец получил конкретные предложения от "красных дьяволов" и "быков", однако его приоритет - остаться на "Камп Ноу".

В активе Мориба 4 матча за основную команду "Барсы" и 2 ассиста. Его контракт с клубом истекает в 2022 году.Рыночная стоимость игрока - 5 миллионов евро.

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