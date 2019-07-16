Воспитанник "Барселоны" назвал "Реал" лучшим клубом мира

Новичок мадридского "Реала" Такефуса Кубо прокомментировал свой переход в королевский клуб.

"В Японии обожают "Реал". И я очень горжусь тем, что оказался в лучшем клубе мира. Прежде всего я поражён мастерством всех футболистов. Партнёры по команде и тренеры очень дружелюбны, поэтому мне удалось быстро адаптироваться. Я должен воспользоваться возможностью, которую мне дали. Я многому учусь как спортсмен и как человек. Я прекрасно провожу время", - сказал 18-летний полузащитник в интервью Real Madrid TV.

Напомним, что "Реал" купил Кубо у "Токио" за 2 миллиона евро. Футболист, которого называют "японским Месси", подписал с "бланкос" контракт до лета 2023 года.

18-летний хавбек является воспитанником "Барселоны". В системе каталонского клуба он находился с 2011 по 2015 год.

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