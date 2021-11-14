Воспитанник "Барселоны" Онана отказал "Арсеналу"

Фото: инстаграм Андре Онаны/Автор неизвестен

Камерунский вратарь амстердамского "Аякса" Андре Онана отказался перейти в лондонский "Арсенал", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб предлагал футболисту долгосрочный контракт, но получил отказ. Главным претендентом на камерунца является миланский "Интер".

В нынешнем сезоне 25-летний Онана не провел ни одного матча, так как отбывал дисквалификацию, которая недавно завершилась. Его контракт с "Аяксом" действует до лета 2022 года.

Не пропустите: 15 клубов хотят подписать Онану. | http://soccernews.ru