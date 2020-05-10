Воспитанник "Барселоны" опубликовал откровенное фото с шикарной моделью

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Воспитанник "Барселоны" опубликовал откровенное фото с шикарной моделью

Мексиканский полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Джонатан дос Сантос в сториз своего Instagram опубликовал откровенное фото с моделью Амандой Тривицас.

Судя по фото, молодые люди лежат в постели обнаженными, так как грудь девушки прикрыта эмодзи с пламенем.

30-летний дос Сантос является воспитанником "Барселоны". За каталонский клуб он выступал с 2009 по 2014 годы, но провел всего 29 матчей во всех турнирах. Затем выступал за "Вильярреал", после чего перебрался в "Лос-Анджелес Гэлакси".

Аманда Тривицас активно публикует свои фотографии в Instagram. Количество ее подписчиков превышает 810 тысяч человек.

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