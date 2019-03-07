Воспитанник "Барселоны" Сампер продолжит карьеру в клубе Иньесты

Теги барселонависсел кобесерхи сампертрансферы

Воспитанник "Барселоны" Сампер продолжит карьеру в клубе Иньесты

"Виссел Кобе" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего полузащитника "Барселоны" Серхи Сампера.

24-летний футболист, который несколько дней назад покинул каталонский клуб на правах свободного агента, заключил контракт до конца 2020 года.

Напомним, что за "Виссел Кобе" выступают Андрес ИньестаДавид Вилья и Лукас Подольски.

Сампер является воспитанником "Барселоны", за основную команду "сине-гранатовых" он сыграл 13 матчей и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Президент "Барселоны" поблагодарил покинувшего клуб воспитанника. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Названы имена претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов

Названы имена претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 26 60
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 26 53
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 26 48
4 Хетафе Хетафе 26 42
5 Алавес Алавес 26 40
6 Севилья Севилья 26 37
7 Валенсия Валенсия 26 36
8 Бетис Бетис 26 36
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 26 35
10 Эйбар Эйбар 26 34
11 Леганес Леганес 26 33
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 26 33
13 Эспаньол Эспаньол 26 33
14 Жирона Жирона 26 31
15 Леванте Леванте 26 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 26 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 26 25
18 Вильярреал Вильярреал 26 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 26 23
20 Уэска Уэска 26 22
Полная таблица

топ-5 тегов