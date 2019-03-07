Воспитанник "Барселоны" Сампер продолжит карьеру в клубе Иньесты

"Виссел Кобе" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего полузащитника "Барселоны" Серхи Сампера.

24-летний футболист, который несколько дней назад покинул каталонский клуб на правах свободного агента, заключил контракт до конца 2020 года.

Напомним, что за "Виссел Кобе" выступают Андрес Иньеста, Давид Вилья и Лукас Подольски.

Сампер является воспитанником "Барселоны", за основную команду "сине-гранатовых" он сыграл 13 матчей и сделал 2 ассиста.

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