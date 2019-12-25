Воспитанник "Барселоны" собирается сменить клуб



Испанский полузащитник загребского "Динамо" Даниэль Ольмо сообщил, что он собирается перейти в другой клуб.

"Минувшее летом было отличным моментом, чтобы уйти в другой клуб. Но я остался, так как хотел сыграть с "Динамо" в Лиге Чемпионов. Теперь же я считаю, что этап моей карьеры в Хорватии завершен. Я хочу сделать следующий шаг, чтобы прогрессировать", - приводит слова Ольмо AS.

21-летний Ольмо является воспитанником "Барселоны". Каталонский клуб заинтересован в возвращении хавбека, которым также интересуется "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне Ольмо провел за загребский клуб 22 матча во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Барселона" готова расстаться с двумя игроками в январе. | http://soccernews.ru