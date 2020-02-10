Воспитанник "Барселоны" согласился перейти в "Челси"



Камерунский вратарь "Аякса" Андре Онана согласился стать игроком "Челси", сообщает Voetbal Nieuws.

По сведениям издания, английский клуб заплатит за голкипера от 40 до 50 миллионов евро. Ради перехода в стан лондонцем Онана отказал "Тоттенхэму", "Барселоне" и ПСЖ.

В составе "Челси" камерунец станет первым номером. В связи с этим, клуб, скорее всего, продаст нынешнего основного вратаря Кепу Аррисабалагу.

23-летний Онана является воспитанником "Барселоны". В этом сезоне он провел за "Аякс" 32 матча во всех турнирах и пропустил 30 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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