Воспитанник "Барселоны" согласился перейти в "Челси"
Камерунский вратарь "Аякса" Андре Онана согласился стать игроком "Челси", сообщает Voetbal Nieuws.
По сведениям издания, английский клуб заплатит за голкипера от 40 до 50 миллионов евро. Ради перехода в стан лондонцем Онана отказал "Тоттенхэму", "Барселоне" и ПСЖ.
В составе "Челси" камерунец станет первым номером. В связи с этим, клуб, скорее всего, продаст нынешнего основного вратаря Кепу Аррисабалагу.
23-летний Онана является воспитанником "Барселоны". В этом сезоне он провел за "Аякс" 32 матча во всех турнирах и пропустил 30 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
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|25
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|2
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|25
|51
|3
|Лестер Сити
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|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Эвертон
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|8
|Манчестер Юнайтед
|25
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|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
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|Ньюкасл Юнайтед
|25
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|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
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|30
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|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
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|Уотфорд
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|Норвич Сити
|25
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