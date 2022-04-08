Воспитанник "Барселоны" высказался о Хави

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Воспитанник "Барселоны" высказался о Хави

Фото: твиттер Аленьи\Автор неизвестен

Испанский хавбек "Хетафе" Карлес Аленья высказался о своем уходе из "Барселоны" и поделился мнением о нынешнем главном тренере каталонского клуба Хави.

"Не уверен, что смог бы играть у Хави, я так не думаю. Если бы я все время думал об этом, то сошел бы с ума. Но мне бы это понравилось, потому что он был моим кумиром.

Я думаю, что он станет лучшим тренером в мире", – сказал полузащитник.

Напомним, что Аленья является воспитанником "Барселоны", откуда ушел в январе 2021 года в "Хетафе".

В нынешнем сезоне Карлес сыграл в 26 матчах в Ла Лиге, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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