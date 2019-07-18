Воспитанник "Барселоны" высказался по поводу VAR



Испанский полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара заявил, что он отрицательно относится к системе видеоассистента арбитрам (VAR).

"Я против VAR. Я являюсь футбольным романтиков. С VAR у нас бы не было тех легендарных эпизодов в истории футбола. VAR привносит в игру немного справедливости, но убивает дух футбола.

Ты хочешь отпраздновать гол, но вынужден сдерживаться, так как ждешь решение арбитру, засчитает ли он гол или положил руку на ухо и слушает ассистентом. Футбол теряет свою грацию", - приводит слова Алькантары AS.

28-летний Алькантара является воспитанником "Барселоны". За "Баварию" он выступает с 2013 года, провел за клуб 195 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 35 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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