Воспитанник "Барселоны" высказался по поводу VAR
Испанский полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара заявил, что он отрицательно относится к системе видеоассистента арбитрам (VAR).
"Я против VAR. Я являюсь футбольным романтиков. С VAR у нас бы не было тех легендарных эпизодов в истории футбола. VAR привносит в игру немного справедливости, но убивает дух футбола.
Ты хочешь отпраздновать гол, но вынужден сдерживаться, так как ждешь решение арбитру, засчитает ли он гол или положил руку на ухо и слушает ассистентом. Футбол теряет свою грацию", - приводит слова Алькантары AS.
28-летний Алькантара является воспитанником "Барселоны". За "Баварию" он выступает с 2013 года, провел за клуб 195 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 35 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19