Воспитанник "Челси" вернулся в "Райо Вальекано"

Полузащитник "Хэбэй Чайна Форчун" Гаэль Какута стал игроком "Райо Вальекано", сообщает официальный сайт клуба.

"Пчёлы" заплатили за воспитанника "Челси" три миллиона евро. 27-летний француз заключил с испанским клубом контракт до 2022 года.

Отметим, что Какута уже выступал за "Райо Вальекано" в сезоне 2014/15, сыграл 35 матчей и забил 5 голов.

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