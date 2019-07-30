Воспитанник ЦСКА Чернов перешел в "Крылья Советов"

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Воспитанник ЦСКА Чернов перешел в "Крылья Советов"

Воспитанник ЦСКА Никита Чернов продолжит карьеру в "Крыльях Советов". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, клубы сегодня, 30 июля, согласовали контракт 23-летнего защитника. Завтра, 31 июля, футболист присоединиться к команде. Его игровой номер - 3-й.

Его дебютным матчем станет встреча с "Локомотивом", который пройдет 3 августа.

За ЦСКА игрок провел 20 матчей и стал обладателем Суперкубка России.

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