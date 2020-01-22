Воспитанник ЦСКА перешел в курский "Авангард"

Полузащитник московского ЦСКА Наяир Тикнизян перешел в курский "Авангард", сообщает официальный Twitter армейского клуба.

"Авангард" арендовал футболиста до окончания сезона-2019/2020. При этом, курский клуб не будет иметь права последующего выкупа хавбека.

20-летний Тикнизян является воспитанником ЦСКА. Всего он провел за московский клуб четыре матча во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Гамбург" согласовал контракт с трансферной целью ЦСКА. | http://soccernews.ru