Воспитанник ЦСКА перешел в курский "Авангард"

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Воспитанник ЦСКА перешел в курский "Авангард"

Полузащитник московского ЦСКА Наяир Тикнизян перешел в курский "Авангард", сообщает официальный Twitter армейского клуба.

"Авангард" арендовал футболиста до окончания сезона-2019/2020. При этом, курский клуб не будет иметь права последующего выкупа хавбека.

20-летний Тикнизян является воспитанником ЦСКА. Всего он провел за московский клуб четыре матча во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. 

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