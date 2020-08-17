Воспитанник ЦСКА Шаповалов может стать игроком "Зенита"

Форвард юношеской сборной России U-18 Егор Шаповалов, который ранее расторг контракт с ЦСКА, может продолжить карьеру в "Зените". Об этом сообщает Sport24.

Шаповалов - воспитанник "армейцев". За академию ЦСКА футболист играл с 12 лет. В составе ДЮСШ ПФК ЦСКА 2002 года рождения стал чемпионом России-2017.

В активе нападающего 7 голов в 25 играх за юношеские сборные России.

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