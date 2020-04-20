Воспитанник "Локомотива" неожиданно умер на улице

Защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов умер на улице на время пробежки, сообщает официальный сайт "Локомотива".

"Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. «Локомотив» потрясён произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия", - говорится в заявлении клуба.

22-летний Самохвалов являлся воспитанником "Локомотива". Он выступал за молодежный состав клуба и в его составе становился чемпионом России. У него остались жена и дочь.

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