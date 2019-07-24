Воспитанник "Локомотива" вместе с семьей попал в автоаварию

Воспитанник академии "Локомотива" 14-летний Даниил Секач с семьей попал в аварию.

Как сообщает сайт клуба, это случилось 19 июля. В автомобиль, в котором находились Даниил, его родители и сестра, врезался выехавший на встречную полосу BMW.

Отмечается, что состояние родителей юного футболиста стабильное, а вот за жизнь сестры борются врачи. Самому Секачу предстоит перенести операцию, так как он повредил лицевой отдел черепа.

"Локомотив" в своем заявлении заверил, что будет помогать всей семье до полного выздоровления.

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