Воспитанник "Манчестер Юнайтед" Гринвуд взял себе номер Гиггза

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Воспитанник "Манчестер Юнайтед" Гринвуд взял себе номер Гиггза

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд сменил игровой номер.

Воспитанник "красных дьяволов" владел 26-м номером, а теперь ему достался легендарный 11-й.

До Гринвуда с цифрой "11" на спине за "МЮ" играл французский форвард Антони Марсьяль.

А с 1993 по 2014 год под 11-м номером в манкунианской команде выступал Райан Гиггз.

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