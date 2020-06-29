Воспитанник "Манчестер Юнайтед" решил покинуть клуб, несмотря на предложенный выгодный контракт



Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эйнджел Гомес отказался продлевать контракт с клубом, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, английский клуб был готовы платить ему зарплату в размере 1,7 миллиона евро в год, но футболист посчитал, что манкунианцы не смогут гарантировать ему регулярную игровую практику. Контракт хавбека с "МЮ" истекает в конце июня. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб практически бесплатно.

19-летний Гомес является воспитанником "Манчестер Юнайтед". Всего он провел за клуб 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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