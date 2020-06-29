Воспитанник "Манчестер Юнайтед" решил покинуть клуб, несмотря на предложенный выгодный контракт

Теги манчестер юнайтедэйнджел гомес

Воспитанник "Манчестер Юнайтед" решил покинуть клуб, несмотря на предложенный выгодный контракт
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эйнджел Гомес отказался продлевать контракт с клубом, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, английский клуб был готовы платить ему зарплату в размере 1,7 миллиона евро в год, но футболист посчитал, что манкунианцы не смогут гарантировать ему регулярную игровую практику. Контракт хавбека с "МЮ" истекает в конце июня. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб практически бесплатно.

19-летний Гомес является воспитанником "Манчестер Юнайтед". Всего он провел за клуб 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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