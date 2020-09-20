Воспитанник московского "Динамо" стал чемпионом Таджикистана

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Воспитанник московского "Динамо" стал чемпионом Таджикистана

Чемпионом Таджикистан стал клуб "Истиклол" из города Душанбе. В составе "львов" золотую медаль завоевал российский полузащитник Виктор Свежов.

"Золотым" матчем для душанбинской команды стал поединок 15-го тура с "Хатлоном" (1:1). Благодаря ничьей "Истиклол" стал недосягаемым для преследователей за три тура до конца сезона. Клуб в девятый раз стал чемпионом Таджикистана и это рекорд страны.

29-летний Свежов является воспитанником московского "Динамо". Россиянин выступает за "Истиклол" с 2020 года, провел за клуб 11 матчей и отдал две результативные передачи. Ранее он играл за "Томь", "Луч", "Крылья Советов", "Торпедо", "Сибирь", "Факел", "Балтику" и "Минск".

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