Воспитанник "Ниццы" продолжит карьеру в ФНЛ

Полузащитник Мохамед-Эми Джабраилов продолжит карьеру в воронежском клубе "Факел". Об этом сообщил агент Дмитрий Селюк.

До этого 24 летний игрок выступал за литовскую "Йонаву". В 2016 перешел в "Терек", однако так и не сыграл ни одного матча.

"Поздравляю Эми Джабраилова, воспитанника "Ниццы" и "Эспаньола", с подписанием контракта с воронежским "Факелом". Обращаю внимание клубов Премьер-Лиги на этого реально хорошего футболиста, который, как ни странно, до сих пор не играл в России", - прокомментировал Селюк в твиттере.

Поздравляю Эми Джабраилова, воспитанника Ниццы и Эспаньола, с подписанием контракта с воронежским Факелом. Обращаю внимание клубов Премьер-Лиги на этого реально хорошего футболиста, который, как ни странно, до сих пор не играл в России. — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 16 февраля 2019 г.

Джабраилов - гражданин России и Франции. Воспитывался в "Ницце" и "Эспаньоле".

"Факел" располагается на 14 строчке турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

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