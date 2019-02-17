Воспитанник "Ниццы" продолжит карьеру в ФНЛ

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Воспитанник "Ниццы" продолжит карьеру в ФНЛ

Полузащитник Мохамед-Эми Джабраилов продолжит карьеру в воронежском клубе "Факел". Об этом сообщил агент Дмитрий Селюк. 

До этого 24 летний игрок выступал за литовскую "Йонаву". В 2016 перешел в "Терек", однако так и не сыграл ни одного матча.

"Поздравляю Эми Джабраилова, воспитанника "Ниццы" и "Эспаньола", с подписанием контракта с воронежским "Факелом". Обращаю внимание клубов Премьер-Лиги на этого реально хорошего футболиста, который, как ни странно, до сих пор не играл в России", - прокомментировал Селюк в твиттере.

 Джабраилов - гражданин России и Франции. Воспитывался в "Ницце" и "Эспаньоле".  

"Факел" располагается на 14 строчке турнирной таблице, имея в активе 29 очков. 

А еще: "Анже" на своем поле переиграл "Ниццу" в матче 23-го тура чемпионата Франции| http://soccernews.ru

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