Воспитанник ПСЖ близок к переходу в "Спартак"

"Спартак" согласовал переход грузинского нападающего Николоза Кутателадзе, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, в ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование в московском клубе. Если все будет в порядке, он подпишет долгосрочный контракт.

18-летний Кутателадзе является воспитанником ПСЖ, находясь в в системе клуба на протяжении двух лет. В феврале форвард проходил просмотр в киевском "Динамо", но не впечатлил тренерский штаб клуба. Также он мог перейти в "Анжи", но трансфер не состоялся, так как махачкалинцам запретили дозаявлять новичков.

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