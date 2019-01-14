Воспитанник ПСЖ не сможет играть за "Анжи"

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Воспитанник ПСЖ не сможет играть за "Анжи"

Нападающий Николоз Кутателадзе не сможет играть в составе "Анжи".

Кутателадзе заключил с клубом соглашение зимой, однако из-за долгов по зарплате "Анжи", команда не имеет права регистрировать новых игроков.

Футболист приехал в расположение махачкалинской команды еще в сентябре и на протяжение всего времени тренировался и принял участие в товарищеском матче против "Строгино".

Кутателадзе является воспитанником ПСЖ, также он занимался в школе пражской "Спарты" и 6 лет провел в академии французского "Лилля".

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