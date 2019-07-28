Воспитанник ПСЖ Нсоки в скором времени перейдет в "Ньюкасл"
Воспитанник ПСЖ Стэнли Нсоки в скором времени станет игроком "Ньюкасла", передает RMC Sport.
По информации издания, английский клуб согласовал с парижанами условия контракта, согласно которому трансфер будет стоить 11 миллионов евро плюс 20% от последующего трансфера.
Ожидается, что в ближайшее время Нсоки прибудет в Англию для прохождения медосмотра.
20-летний футболист в прошедшем сезоне участвовал в 12 матах в Лиге 1, не отметившись результативными действиями.
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|3
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|38
|72
|4
|Тоттенхэм
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|5
|Арсенал Лондон
|38
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|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
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|Кристал Пэлас
|38
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|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
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|16
|Саутгемптон
|38
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|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
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|Хаддерсфилд Таун
|38
|16