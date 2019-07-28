Воспитанник ПСЖ Нсоки в скором времени перейдет в "Ньюкасл"

Воспитанник ПСЖ Стэнли Нсоки в скором времени станет игроком "Ньюкасла", передает RMC Sport.



По информации издания, английский клуб согласовал с парижанами условия контракта, согласно которому трансфер будет стоить 11 миллионов евро плюс 20% от последующего трансфера.



Ожидается, что в ближайшее время Нсоки прибудет в Англию для прохождения медосмотра.

20-летний футболист в прошедшем сезоне участвовал в 12 матах в Лиге 1, не отметившись результативными действиями.

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