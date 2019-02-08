Воспитанник ПСЖ перешел в клуб из Хорватии
Защитник ПСЖ Кевин Риман перешел в "Истру". Об этом сообщил сам футболист в своем Instagra.
Хорватский клуб арендовал футболиста до конца нынешнего сезона. В этом сезоне он провел за ПСЖ всего три матча во всех турнирах (один - в основном составе).
27-летний Риман является воспитанником ПСЖ и выступает за клуб с 2008 по 2011 годы, а также с 2014 года. Всего он провел за клуб пять матчей. Также играл за "Булонь". Сыграл 19 матчей за сборную Французской Гвианы и забил один гол. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|23
|43
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Монпелье
|22
|36
|6
|Страсбур
|22
|35
|7
|Марсель
|23
|34
|8
|Реймс
|23
|34
|9
|Ницца
|23
|34
|10
|Ренн
|23
|33
|11
|Ним
|23
|30
|12
|Бордо
|22
|28
|13
|Анжер
|23
|27
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Дижон
|22
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Монако
|23
|18
|19
|Амьен
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14