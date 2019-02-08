Воспитанник ПСЖ перешел в клуб из Хорватии

Теги псжистра 1961кевин риман

Воспитанник ПСЖ перешел в клуб из Хорватии

Защитник ПСЖ Кевин Риман перешел в "Истру". Об этом сообщил сам футболист в своем Instagra.

Хорватский клуб арендовал футболиста до конца нынешнего сезона. В этом сезоне он провел за ПСЖ всего три матча во всех турнирах (один - в основном составе).

27-летний Риман является воспитанником ПСЖ и выступает за клуб с 2008 по 2011 годы, а также с 2014 года. Всего он провел за клуб пять матчей. Также играл за "Булонь". Сыграл 19 матчей за сборную Французской Гвианы и забил один гол. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2020 года.

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