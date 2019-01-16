Воспитанник "Реала" дал ответ "Атлетико" по поводу возможного трансфера



Испанский нападающий "Челси" Альваро Мората готов перейти в мадридский "Атлетико", сообщает Marca.

По сведениям издания, ради этого трансфера форвард готов пойти на значительное уменьшение своей нынешней зарплаты в размере девяти миллионов евро в год. Стоит отметить, что ради аренды Мораты "Атлетико" придется расстаться с Желсоном Мартиншем и Николой Калиничем, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

При этом, "Челси" требует за полугодовую аренду Мораты пять миллионов евро. Интерес к испанцу также проявляют "Бавария", дортмундская "Боруссия" и "Милан".

26-летний Мората является воспитанником "Реала", а в "Челси" он перебрался летом 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 24 матча за лондонский клуб на правах аренды и забил девять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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