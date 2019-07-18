Воспитанник "Реала" Эрмосо высказался о переходе в "Атлетико"

Новичок "Атлетико" Марио Эрмосо дал комментарии по поводу своего трансфера из "Эспаньола" в мадридский клуб.

"Я взволнован. Когда появилась эта возможность, долго не думал. Я вернулся в свой город. Могу расти в спортивном плане, а руководство клуба и товарищи хотят, чтобы я был частью команды. Заменить Година - это важный вызов. Диего был символом клуба. Что может быть лучше, чем продолжать делать историю? Я хочу расти.

"Реал"? Нельзя стереть прошлое, и остаётся только совершенствоваться в будущем. Я пришёл с желанием носить эту футболку, защищать цвета команды, и заслужить уважение", - цитирует 24-летнего футболиста AS.

Напомним, что "матрасники" заплатили за испанского центрбека 25 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан на пять лет.

Эрмосо является воспитанником "Реала". За "Эспаньол" игрок выступал с 2017 года, провёл 59 матчей и забил 4 гола.

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