Воспитанник "Реала" Медран стал игроком "Чикаго Файр"

Воспитанник "Реала" Альваро Медран стал игроком "Чикаго Файр", передает официальный сайт клуба.

Контракт 25-летнего футболиста с американский клубом рассчитан до конца сезона-2020/21. В соглашении присутствует опция продления на один или два года.

Медран является воспитанником академии мадридского "Реала". Он выступал за такие клубы, как "Хетафе", "Валенси", "Алавес" и "Радо Вальекано".

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