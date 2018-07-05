Воспитанник "Реала" перебрался в "Айнтрахт"

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Воспитанник "Реала" перебрался в "Айнтрахт"

Полузащитник "Осасуны" Лукас Торро перешел в "Айнтрахт", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 1,75 миллиона евро. Футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2023 года. Стоит отметить, что хавбек является воспитанником "Реала".

 23-летний Торро выступал за "Осасуну" с 2017 года, провел за клуб 37 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Алькояно" и "Овьедо". Сыграл 3 матча за молодежную сборную Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 800 тысяч евро.

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