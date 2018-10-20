Воспитанник "Реала" раскритиковал клуб за отношение к кантере

Теги реал мадрид

Воспитанник "Реала" раскритиковал клуб за отношение к кантере

Форвард "Крус Асуль" Эдгар Мендес рассказал об отношении "Реала" к своей кантере.

Так, в интервью для Goal.com, Мендес заявил, что для "Реала" кантера как фабрика по производству футболистов. При этом он отметил совсем иное отношение к молодым игрокам в Мексике, где он сейчас выступает.

Отметим, что Мендес находился в структуре "Реала" с 2007 по 2009 год. За это время он провел 23 матча и забил один гол.

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