Воспитанник "Реала" сделал предложение своей девушке на стадионе "Атлетико" (видео)

Фото: инстаграм Маркоса Льоренте/Автор неизвестен

Воспитанник "Реала" Маркос Льоренте, выступающий за "Атлетико", сделал предложение своей возлюбленной на домашнем стадионе "матрасников" "Ванда Метраполитано".

"Нет лучше спутницы в жизни", — написал Льоренте в своем инстаграме.

26-летний Льоренте перешел в "Атлетико" в 2019 году из "Реала" за 30 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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