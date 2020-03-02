Воспитанник "Сассуоло" Берарди может продолжить карьеру в "Арсенале"

Лондонский "Арсенал" следит за выступлениями форварда "Сассуоло" Доменико Берарди, утверждает Calciomercato.

По данным источника, "канониры" послали своих агентов в Италию, которые будут следить за 25-летним футболистом в течение нескольких недель.

Берарди - воспитанник "Сассуоло". В этом сезоне он провел 19 матчей в Серии А, забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость нападающего - 24 миллиона евро.

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