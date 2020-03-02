Воспитанник "Сассуоло" Берарди может продолжить карьеру в "Арсенале"

Теги сассуолодоменико берардитрансферыарсенал лондон

Воспитанник "Сассуоло" Берарди может продолжить карьеру в "Арсенале"

Лондонский "Арсенал" следит за выступлениями форварда "Сассуоло" Доменико Берарди, утверждает Calciomercato.

По данным источника, "канониры" послали своих агентов в Италию, которые будут следить за 25-летним футболистом в течение нескольких недель.

Берарди - воспитанник "Сассуоло". В этом сезоне он провел 19 матчей в Серии А, забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость нападающего - 24 миллиона евро.

Не пропустите: Артета заявил о наличии финансовых проблем у "Арсенала"| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ибрагимович и Доннарумма могут уйти из "Милана", если клуб покинут Мальдини и Бобан

Ибрагимович и Доннарумма могут уйти из "Милана", если клуб покинут Мальдини и Бобан

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов