Воспитанник "Спартака" Каюмов может перейти в один из клубов Премьер-Лиги

Теги спартак москваторпедо армавир

Воспитанник "Спартака" Каюмов может перейти в один из клубов Премьер-Лиги

Полузащитник Дмитрий Каюмов рассказал, где хочет продолжить карьеру.

Игрок недавно расторг контракт с "Армавиром".

"Процесс разрыва контракта был не лёгким, но сейчас всё хорошо и варианты для продолжения карьеры есть. Более детально интересуются клубы из ФНЛ, но есть интерес и от клубов из Премьер-Лиги", - сказал Каюмов.

Игрок является воспитанником "Спартака". Каюмов перешел в "Армавир" зимой 2018 года. За это время он участвовал в 30 матчах, забив 4 гола.

"Армавир" занимает 17 место в турнирной таблице ФНЛ.

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