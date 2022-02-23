Воспитанник "Спартака" Коновалов перешел в шотландский клуб
Фото: инстаграм Ивана Коновалова/Автор неизвестен
Российский вратарь Иван Коновалов стал игроком шотландского "Ливингстона".
"Я очень рад сделать новый большой шаг в своей карьере и присоединиться к «Ливингстону», клубу, который ставит перед собой самые большие задачи", — написал Коновалов в своем инстаграме.
Коновалов присоединился к "Ливингстону" на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.
27-летний Коновалов является воспитанником "Спартака". Ранее он играл за "Амкар", СКЧФ, "Астрахань", "Раднички", "Бачку", "Торпедо-БелАЗ", "Рубин" и "Урал".
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