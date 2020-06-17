Воспитанник "Спартака" намерен бесплатно перейти в "Локомотив"
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов хочет перейти в "Локомотив", сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным источника, футболист намерен перебраться в стан "железнодорожников" через год, когда у него завершится контракт с "красно-белыми". Таким образом, хавбек может достаться "Локомотиву" бесплатно. В составе "Локо" Игнатьев может заменить полузащитника Алексея Миранчука, которым интересуются европейские клубы.
"Спартак" пытается продлить контракт с игроком, но проблемой является его желание перейти в "Локомотив".
20-летний Игнатов является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за клуб 1 матч, проведя на поле 25 минут. Всего за "красно-белых" он сыграл 13 матчей и забил один гол.
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