Воспитанник "Спартака" Обухов перешел в "Сочи"
Нападающий Владимир Обухов перешел в "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
⚡ Первое приобретение в атакующей линии!— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 3 июля 2019 г.
Владимир Обухов подписал контракт с «Сочи» на два года. Обухов принял участие во всех контрольных играх предсезонки, забив дважды и отдав один голевой пас. Добро пожаловать в Сочи, Володя! #СочныйФутбол #СочиВРПЛ pic.twitter.com/ryyhx8nF2A
Обухов - 27-летний воспитанник "Спартака". Футболист уже тренируется в командой и участвовал во всех товарищеских матчах.
Ранее он играл на правах аренды в составе "Тамбова". "Сочи" по итогам минувшего сезона из ФНЛ вышел в РПЛ.
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