Воспитанник "Спартака" перешел в "Ротор"

Волгоградский "Ротор" на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Данила Полубояринова.

Футболист подписал с волгоградцами контракт до окончания сезона-2019/2020. Хавбек получил в новом клубе футболку с 24-м номером.

"Рад продолжить карьеру в "Роторе". Вместе с командой я прошёл два подготовительных сбора. Со всеми игроками познакомился, нашёл общий язык, в том числе и на поле. С тренерским штабом тоже обрел взаимопонимание. Приятно, что на меня рассчитывают. Хочу оправдать это доверие игрой и принести как можно больше пользы "Ротору", - заявил Полубояринов.

23-летний Полубояринов - воспитанник "Спартака". Также он играл за "Энергетик-БГУ". Сыграл 21 матч за юношескую сборную России и забил два мяча.

Не пропустите: Брат Погба проходит просмотр в "Риге" Кононова. | http://soccernews.ru