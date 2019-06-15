Воспитанник "Спартака" Ребко завершил карьеру. Он дебютировал во взрослом футболе в 16 лет
Известный российский футболист Алексей Ребко решил завязать с футболом в 33 года.
"Я принял решение завершить свою футбольную карьеру в связи с травмами, которые мешают играть на профессиональном уровне. Я не ухожу из футбола, сейчас я поступаю на тренерские курсы в ВШТ и надеюсь стать тренером", - сказал полузащитник.
Ребко является воспитанником "Спартака", во взрослом футболе он дебютировал в 16 лет и 78 дней.
Помимо "красно-белых" игрок выступал за "Рубин", "ФК Москва", "Динамо", "Ростов", "Томь", "Амкар", "Луч-Энергию", "Арарат" и "Ротор".
В составе сборной России хавбек провёл три матча.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20