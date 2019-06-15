Воспитанник "Спартака" Ребко завершил карьеру. Он дебютировал во взрослом футболе в 16 лет

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Воспитанник "Спартака" Ребко завершил карьеру. Он дебютировал во взрослом футболе в 16 лет

Известный российский футболист Алексей Ребко решил завязать с футболом в 33 года.

"Я принял решение завершить свою футбольную карьеру в связи с травмами, которые мешают играть на профессиональном уровне. Я не ухожу из футбола, сейчас я поступаю на тренерские курсы в ВШТ и надеюсь стать тренером", - сказал полузащитник.

Ребко является воспитанником "Спартака", во взрослом футболе он дебютировал в 16 лет и 78 дней.

Помимо "красно-белых" игрок выступал за "Рубин", "ФК Москва", "Динамо", "Ростов", "Томь", "Амкар", "Луч-Энергию", "Арарат" и "Ротор".

В составе сборной России хавбек провёл три матча.

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