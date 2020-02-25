Воспитанник "Спартака" стал игроком армянского клуба "Пюник"

Российский полузащитник Дмитрий Маляка перешел в ереванский "Пюник", сообщается в официальном Instagram армянского клуба.

Футболист достался "Пюнику" бесплатно, так как являлся свободным агентом. На данный момент условия личного игрока остаются неизвестными.

30-летний Маляка - воспитанник "Спартака". Также он выступал за такие известные клубы, как "Ростов", "Томь", "Енисей" и "Луч-Энергию". Сыграл один матч за вторую сборную России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 150 тысяч евро.

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