Воспитанник "Спартака" стал игроком армянского клуба "Пюник"

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Воспитанник "Спартака" стал игроком армянского клуба "Пюник"

Российский полузащитник Дмитрий Маляка перешел в ереванский "Пюник", сообщается в официальном Instagram армянского клуба.

Футболист достался "Пюнику" бесплатно, так как являлся свободным агентом. На данный момент условия личного игрока остаются неизвестными.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❗❗❗ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ. Դմիտրի Մալյակա «Փյունիկ» ՖԱ-ն պայմանագիր է կնքել 30-ամյա ռուս կիսապաշտպան Դմիտրի Մալյակայի հետ: Դմիտրի Մալյական Մոսկվայի «Սպարտակի» սան է: Ֆուտբոլիստի վերջին ակումբը բելառուսական Գոմելն է: «Փյունիկ» ՖԱ-ն բարի գալուստ և հաջող խաղ է մաղթում Դմիտրի Մալյակային: ❗❗❗ OFFICIAL STATEMENT: Dmitri Malyaka FC Pyunik has signed a contract with 30-year-old Russian midfielder Dmitri Malyaka. Dmitri Malyaka is an alumni of Moscow's Spartak. The footballer's last club was Belarusian Gomel. FC Pyunik welcomes Dmitri Malyaka and wishes him successful play.

Публикация от FC Pyunik Official Account (@pyunik_fc)

30-летний Маляка - воспитанник "Спартака". Также он выступал за такие известные клубы, как "Ростов", "Томь", "Енисей" и "Луч-Энергию". Сыграл один матч за вторую сборную России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 150 тысяч евро.

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