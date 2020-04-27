Воспитанник "Спартака": "В 17 лет сам купил Infiniti FX"

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Воспитанник "Спартака": "В 17 лет сам купил Infiniti FX"

Воспитанник московского "Спартака", а ныне форвард ереванского "Арарата" Александр Козлов рассказал о своих финансовых возможностях в подростковом возрасте.

"В 16 на "Гелике" по Москве я не гонял. На других машинах ездил. Тогда я думал: "А что в этом такого?". Все ездят. Гоняют - не гоняют. Нужно понимать, что мне было 16. И я думал: "Да какая разница - с 16 или с 18 лет?! У нас есть люди, которые без прав ездят всю жизнь, и ничего страшного".

В 16 мне знакомые давали автомобиль. Тогда мог приехать за игру 1992 года на машине - и уехать на ней же спокойно. В 17 сам, когда подключили к основе, купил Infiniti FX. Прихожу забирать, а у меня прав нет. Говорят: "Нет, так не дадим. Получай водительское". Ну, когда я все экзамены сдал, в тот же день и машину дали. Зачем она была нужна без прав? Просто чтобы была. "Гелик" у меня тоже был, потом уже купил. Попробовал и понравилось", - заявил Козлов.

27-летний нападающий выступал за "красно-белых" до 2016 года, сыграл 28 матчей и забил 1 гол.

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