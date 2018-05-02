Воспитанник "Валенсии" решил остаться в клубе, несмотря на интерес "Атлетико"

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Воспитанник "Валенсии" решил остаться в клубе, несмотря на интерес "Атлетико"

"Валенсия" близка к продлению контракта с защитником Хосе Гайя, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года. Сумма отступных в его контракте возрастет до 80 миллионов евро.

Стоит отметить, что Гайя согласился продлить контракт, несмотря на интерес к нему со стороны "Атлетико".

В этом сезоне 22-летний Гайя провел за "Валенсию" 35 матчей во всех турнирах и отдал 5 результативных передач.

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