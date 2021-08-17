Воспитанник "Зенита" Комолов завершил карьеру в 32 года

Фото инстаграм Павла Комолова

Бывший полузащитник молодёжной сборной России Павел Комолов принял решение повесить бутсы на гвоздь.

32-летний футболист объявил о завершении профессиональной карьеры в своём инстаграме.

Комолов является воспитанником "Зенита". В России он выступал за "Амкар", "Енисей" и "Нижний Новгород". Также хавбек поиграл в Европе - в его послужном списке клубы из Литвы, Греции и Польши.

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