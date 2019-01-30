Воспитанник "Зенита" может перейти в худший клуб РПЛ

Теги енисей красноярскалексей евсеев

Воспитанник "Зенита" может перейти в худший клуб РПЛ

"Енисей" может подписать полузащитника Алексея Евсеева, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, в данный момент Евсеев находится в расположении красноярского клуба, который проводит подготовку ко второй части сезона в турецком Белеке.

Ранее хавбек досрочно расторг контракт с "Уралом", за который провел пять матчей в этом сезоне.

24-летний Евсеев является воспитанником "Зенита". Сыграл 17 матчей за молодежную сборную России и забил семь мячей.

Не пропустите: Итальянский клуб нацелился на игрока "Зенита". | http://soccernews.ru

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