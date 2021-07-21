Воспитанник "Зенита" перешел в кипрский клуб "Эрмис"

Фото: инстаграм Алексея Гасилина/Автор неизвестен

Нападающий петербургской "Звезды" Алексей Гасилин перешел в кипрский клуб "Эрмис".

"Новый вызов", – написал Гасилин в своем инстаграме.

Условия личного контракта не разглашаются. Футболист достался киприотам бесплатно.

25-летний Гасилин является воспитанником "Зенита". В прошлом сезоне он провел за "Звезду" 24 матча и забил восемь голов. Ранее играл за "Шальке", "Амкар", "Академику де Визеу", "Томь" и "Волгарь". Сыграл 12 матчей за молодежную сборную России и забил три мяча.

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