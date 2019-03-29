Воспитанник "Зенита": "Права купил, с военным билетом друг помог"



Воспитанник "Зенита" Басель Абдулфаттах рассказал, что купил водительские права и военный билет.

"Купил Lexus GS300. Подержанный, конечно, не новый. Миллион рублей стоил. Сдавал ли на права? Нет. Помог один человек из административного штаба "молодежки". У него были связи в ГАИ. Приехал уже на финальный экзамен. Нажимал наугад и все "зеленые" ответы вылезли.

Военный билет? Друг помог. Ездил в военкомат, потом в больницу "заряженную". Нашли искривление позвоночника. У футбольных клубов этот процесс налажен. Если ты играешь, тебе дают отсрочку, но в 17 лет я не знал таких тонкостей", - приводят слова Абдулфаттаха российские СМИ.

29-летний Абдулфаттах завершил карьеру в 2016 году. Ранее он выступал за "Крылья Советов", "Енисей", "Черноморец", санкт-петербургское "Динамо" и сирийский "Аль-Джайш". Сыграл четыре матча за молодежную сборную России.

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