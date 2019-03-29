Воспитанник "Зенита": "Права купил, с военным билетом друг помог"
Воспитанник "Зенита" Басель Абдулфаттах рассказал, что купил водительские права и военный билет.
"Купил Lexus GS300. Подержанный, конечно, не новый. Миллион рублей стоил. Сдавал ли на права? Нет. Помог один человек из административного штаба "молодежки". У него были связи в ГАИ. Приехал уже на финальный экзамен. Нажимал наугад и все "зеленые" ответы вылезли.
Военный билет? Друг помог. Ездил в военкомат, потом в больницу "заряженную". Нашли искривление позвоночника. У футбольных клубов этот процесс налажен. Если ты играешь, тебе дают отсрочку, но в 17 лет я не знал таких тонкостей", - приводят слова Абдулфаттаха российские СМИ.
29-летний Абдулфаттах завершил карьеру в 2016 году. Ранее он выступал за "Крылья Советов", "Енисей", "Черноморец", санкт-петербургское "Динамо" и сирийский "Аль-Джайш". Сыграл четыре матча за молодежную сборную России.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
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|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
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|4
|Краснодар
|20
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|5
|Спартак Москва
|20
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|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
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|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
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|Анжи
|20
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|Уфа
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|Енисей Красноярск
|20
|11