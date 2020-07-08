Воспитанника "Барселоны" серьезно наказали за укус соперника

Теги лациопатрисио габаррон

Воспитанника "Барселоны" серьезно наказали за укус соперника

Испанского защитника римского "Лацио" Патрисио Габаррона дисквалифицировали на четыре матча за укус соперника, сообщает официальный сайт Серии А.

Габаррон укусил оппонента в матче чемпионата Италии с "Лечче" (1:2). За этот инцидент арбитр показал испанцу красную карточку.

27-летний Габаррон является воспитанником "Барселоны", а за "Лацио" он выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне на счету игрока 20 матчей во всех турнирах и один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Барселона" убедила Гризманна остаться в клубе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Игрокам "Зенит" вручили золотые медали и чемпионский трофей РПЛ

Игрокам "Зенит" вручили золотые медали и чемпионский трофей РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов