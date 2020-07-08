Воспитанника "Барселоны" серьезно наказали за укус соперника

Испанского защитника римского "Лацио" Патрисио Габаррона дисквалифицировали на четыре матча за укус соперника, сообщает официальный сайт Серии А.

Габаррон укусил оппонента в матче чемпионата Италии с "Лечче" (1:2). За этот инцидент арбитр показал испанцу красную карточку.

27-летний Габаррон является воспитанником "Барселоны", а за "Лацио" он выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне на счету игрока 20 матчей во всех турнирах и один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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