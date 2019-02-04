Воспитанника "Барселоны" зовут в МЛС

Форвард "Сток Сити" Боян Кркич близок к уходу из клуба.

Как сообщает Todomercadoweb, 28-летний испанец может перебраться в МЛС, где в его услугах заинтересован "Нью-Инглэнд Революшн".

В текущем сезоне Кркич провел 16 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

Напомним, что Кркич является воспитанником "Барселоны", которую покинул в 2011 году.

Игрок также известен по выступлениям за "Рому", "Милан", "Аякс", "Майнц" и "Алавес".

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