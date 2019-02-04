Воспитанника "Барселоны" зовут в МЛС
Форвард "Сток Сити" Боян Кркич близок к уходу из клуба.
Как сообщает Todomercadoweb, 28-летний испанец может перебраться в МЛС, где в его услугах заинтересован "Нью-Инглэнд Революшн".
В текущем сезоне Кркич провел 16 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.
Напомним, что Кркич является воспитанником "Барселоны", которую покинул в 2011 году.
Игрок также известен по выступлениям за "Рому", "Милан", "Аякс", "Майнц" и "Алавес".
Читайте также: То, что вы могли пропустить: ТОП-5 переходов в последний день трансферного окна. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стало известно, сколько денег "Манчестер Юнайтед" выделит на летнее трансферное окно
-
Три европейских топ-клуба готовы выложить 150 миллионов евро за лидера "Атлетико"
-
Погба улучшил свою статистику после увольнения Моуринью
-
Главные новости дня: 3 февраля
-
На дне Ла-Манша найден самолёт, на котором летел Эмилиано Сала
Лента новостей
-
Хамшик подтвердил скорый уход из "Наполи"
-
Абель Эрнандес сравнил Гончаренко с Гаттузо
-
Головин вошел в символическую сборную 23-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe
-
"Ювентус" впервые с 2011 года пропустил три гола в двух играх кряду
-
Де Лигт принял окончательное решение о своем будущем
-
Бензема в два раза превзошёл свой прошлогодний бомбардирский показатель в Примере
-
Девушка дня: Пилар Рубио - эффектная супруга капитана "Реала" Серхио Рамоса
-
"Зениту" не удалось подписать защитника сборной Бразилии
-
Агент Эвра прокомментировал возможный переход игрока в "Ювентус"
-
Воспитанника "Барселоны" зовут в МЛС
-
Стало известно, сколько денег "Манчестер Юнайтед" выделит на летнее трансферное окно
-
Абель Эрнандес назвал лучшего форварда РПЛ
-
Отец Салы отреагировал на информацию об обнаружении обломков самолета, в котором летел его сын
-
Три европейских топ-клуба готовы выложить 150 миллионов евро за лидера "Атлетико"
-
Балотелли назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру
-
Погба улучшил свою статистику после увольнения Моуринью
-
Клопп поделился ожиданиями от плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Реал" принял решение по своему зимнему новичку
-
Линекер высказался об игре Рэшфорда
-
Главные новости дня: 3 февраля
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34